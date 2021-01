FHI: Årsaker til vaksinerelaterte dødsfall er ikkje analyserte

innenriks

Det opplyste direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) på ein pressekonferanse måndag.

Før helga var dette talet 23. Alle dødsfalla skal undersøkjast.

13 dødsfall er så langt undersøkte nærare. I ein kort rapport frå Statens legemiddelverk førre veke kom det fram at alle hadde høg alder, var «skrøpelege» og hadde alvorlege sjukdommar.

Hittil i Noreg er det først og fremst folk på sjukeheimar som er vaksinerte.

– Når det gjeld årsakssamanhengen, så er det ikkje gjort nokon analysar av den, seier Stoltenberg.

Ikkje påvist overdødelegheit

Det er viktig å hugse at det døyr cirka 45 personar kvar dag på sjukeheimar i Noreg, slik at det er ikkje gitt at dette representerer noka overdødelegheit eller at det er nokon årsakssamanheng, presiserer ho.

– Men det kan tenkjast at ein del av dei som har fått vaksinen, er såpass skrøpelege at ein kanskje burde tenkt seg om og ikkje gitt dei vaksine, seier Stoltenberg.

Dette fordi dei er såpass sjuke at dei kanskje blir dårlegare av å få dei normale biverknadene ein får når kroppen reagerer med å byggje opp immunitet.

Kvar enkelt skal vurderast

Dei vanlegaste biverknadene av vaksinen er generelle symptom som nedsett allmenntilstand, feber og generell sjukdomskjensle og reaksjonar på injeksjonsstaden. Mage-tarm-symptom som diaré, kvalme og oppkast, og luftvegssymptom som tung pust og hoste er òg blant dei vanlegaste biverknadene det blir meldt om.

Stoltenberg presiser det rådet som har vore gjeldande heile tida om at ein skal ha ei vurdering av kvar enkelt før ein tilbyr vaksine.

Over 40.000 nordmenn er så langt vaksinerte. Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har sagt at tilfella der skrøpelege folk døyr, er sjeldne, og at mange tusen skrøpelege er vaksinerte utan dødeleg utfall.

