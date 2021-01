FHI og Helsedirektoratet usamde om skjenkestoppen bør vidareførast

innenriks

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført. Dette vil innebære skjenkestopp klokka 24 og krav om at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye personer etter klokka 22», heiter det i dei nye tilrådingane frå FHI og Helsedirektoratet.

Tilrådinga dannar grunnlaget for avgjerdene til regjeringa om dei nasjonale koronatiltaka, som statsminister Erna Solberg (H) skal gjere greie for i Stortinget måndag klokka 12 .

Regjeringa innførte ein nasjonal skjenkestopp ved midnatt frå 7. november i fjor. Denne varte fram til 4. januar, då all skjenking vart forboden.

FHI understrekar likevel at dei meiner at skjenkinga framleis må vurderast lokalt basert på den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet meiner på si side at skjenkeforbudet bør vidareførast.

«Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager», heiter det i tilrådinga.