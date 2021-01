Fleire sexarbeidarar arresterte for brot på koronareglane

innenriks

Politiet har arrestert og sikta minst seks utlendingar for brot på koronareglane denne helga. Arrestasjonane er gjorde på ulike stader i Oslo, fortel TV 2.

Måndag skal fem kvinner og ein mann, alle frå Aust-Europa, framstillast i Oslo tingrett. Politiet meiner at alle dei seks har brote dei gjeldande koronareglane. Ifølgje NRK ønskjer politiet å internere dei på utlendingsinternatet til politiet på Trandum.

Den eine kvinna som vart arrestert i helga, har forklart at ho har hatt mellom to og seks kundar om dagen. Dermed kan ho ha møtt opptil 160 personar på ein månad.

– At folk oppsøkjer sexarbeidarar i koronatida, er jo det som uroar oss, seier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

– Dei arresterte forklarer sjølv at dei ikkje har teke nokon forholdsreglar. Dei forklarer, som ein jo kan sjå for seg, at det er lite tenleg å bruke munnbind i arbeidet deira, seier han.

