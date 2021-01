Forsvaret sender 60 personar for å hjelpe til med testing ved Svinesund

innenriks

– For å kunne handtere trykket med obligatorisk testing på grensa bad vi i helga om hjelp frå Forsvaret. Det får vi no, så det blir rekvirert 60 personar frå Forsvaret og Sivilforsvaret under kommando frå Heimevernet, seier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune til Moss Avis.

Hjelpa gjeld i første omgang fram til 1. februar, men Vevelstad fortel at kommunen allereie er i dialog om ei forlenging.

Dei nasjonale styresmaktene har presisert at det er gjort unntak for obligatorisk testing ved Svinesund. Det vil ta nokre dagar før testkapasiteten er god nok, seier Vevelstad. Alle fasilitetane er på plass, men ein treng fleire personar som kan registrere og teste.

Det er derfor gitt mellombels unntak for personar med fast tilhald i Noreg ved Svinesund. Dei må så snart som råd og innan 24 timar teste seg ein annan stad dersom ventetida på teststasjonen er over ein time.

