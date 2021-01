Frp skeptisk til feriepengekrav frå venstresida

innenriks

Den såkalla firarbanden, Frp, Ap, Sp og SV, sat i møte til langt på kveld søndag for å prøve å semjast om forsterka krisepakketiltak etter dei strenge smitteverntiltaka som vart innførte etter nyttår.

Måndag var partane likevel ikkje klare til å leggje fram noko felles. Signala frå partia er at dei no vil vente på forklaringa til statsminister Erna Solberg i Stortinget måndag for å sjå kva nye tiltak ho eventuelt kjem med der. Partane skal møtast til eit nytt møte kl. 15.

– Milliardkostnad

Det kan gå mot semje blant partia om å forlengje dei eksisterande ordningane, som permisjonsordninga og kompensasjonsordninga. Men utover det er det sprekkar i feltet.

Frp er mellom anna skeptisk til å vere med på eitt av hovudkrava frå dei raudgrøne – å gjeninnføre feriepengar på dagpengar. Regjeringa fjerna feriepengeoppteninga for dei som går på dagpengar, frå 2015.

– Skal ein innføre ei generell feriepengeopptening for alle som har vore permitterte, så snakkar vi om ganske mange milliardar kroner, så vi har førebels sagt nei til å vere med på det, seier finanspolitisk talsperson for Frp Hans Andreas Limi til NTB.

Han seier dette må sjåast i samanheng med at Frp, då partiet sat i regjering, sørgde for at personar på dagpengar skulle få utbetalt dagpengane utan avkorting også i ferien.

Det inneber at dei får den same utbetalinga som resten av året, men ikkje ein ekstra pott basert på oppteninga året før, slik vanlege arbeidstakarar får.

– Unaturleg

Limi seier at Frp i si tid var med på å fjerne feriepengeoppteninga fordi partiet meiner det er unaturleg at ein skal tene feriepengar når ein går på dagpengar.

– Det er fordi dei fleste er inne på dagpengar for ein kortare periode. Det var utgangspunktet den gongen. No er det ein spesiell situasjon med koronaen, men samtidig har dagpengesatsen vorte sterkt forbetra etter vedtak i Stortinget, så ein har no ei mykje høgare utbetaling no enn det som er normalt på dagpengar, seier Limi.

Satsen for dagpengar er mellombels forhøgd til 80 prosent av inntekt på inntil tre gonger grunnbeløpet. For inntekt mellom tre og seks gonger grunnbeløpet er satsen framleis 62,4 prosent.

– Så er det klart at for dei som er ute av permisjon og tilbake i jobb, så vil denne problematikken vere relevant, men dei får uansett ein skattefri månad, fordi ein har ei skattefri lønnsutbetaling i juni, seier Limi.

Seier nei til utbytenekt

I 2020 var det på det meste rundt 350.000 ledige som no vil miste heile eller delar av ferietillegget.

– Desse kjem til å gå på ein smell og få mindre å rutte med. Ein av dei beste tinga vi kan gjere for både lommeboka deira og for å halde hjula i gang i norsk økonomi, er å gi dei feriepengar, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Viss vi framleis skal kunne kalle dette ein dugnad, må vi sørgje for at dei arbeidsledige kan gå sommaren i møte i visse om at dei har råd til å betale rekningane sine. Det er ei skam at regjeringa framleis ikkje har sikra denne gruppa den tryggleiken dei treng og fortener, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Frp vender også tommelen ned for ei rekkje av dei andre krava frå venstresida som forbod mot oppseiingar, leiarbonusar, utbyte, aksjetilbakekjøp og bruk av skatteparadis for bedrifter som får krisestøtte.

Finanspolitisk talsperson for Frp Rigmor Aasrud seier at dette ikkje nødvendigvis vil felle forhandlingane.

– Det er mange andre saker som vi jobbar med, og det å finne ein god balanse mellom alle punkta, er vi svært opptekne av. Og å sikre arbeidsfolk, som blir svært hardt ramma av denne krisa, endå betre ordningar, det er viktig for oss, sa Aaserud i Politisk kvarter i NRK måndag morgon.

Hans Andreas Limi seier til NRK at Frps mål er å etablere fleirtal for nokre overordna viktige forslag som kan fremjast i Stortinget tysdag.

(©NPK)