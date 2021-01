Håp om økonomisk oppsving i 2021

innenriks

– For norsk økonomi vil 2021 sannsynlegvis, og forhåpentleg, bli eit år med store forskjellar gjennom året, sa statsministeren då ho måndag gjorde greie for Stortinget om koronasituasjonen.

Starten av året er sterkt prega av koronapandemien, konstaterte ho.

– Men det går klart betre enn i fjor vår. Det kjem av at smitteverntiltaka er mindre inngripande, og at bedrifter har lært korleis dei kan tilpasse kostnader og drift til situasjonen. Norsk næringsliv dreg òg nytte av høgare oljepris og auka etterspurnad frå utlandet, sa Solberg.

Gjennom året reknar ho med at vaksinen vil drive pandemien tilbake, slik at livet kan vende tilbake til noko tilnærma normalen.

Samtidig har mange spart pengar under pandemien, slik at dei har meir å bruke når krisa er over. Det trur Solberg kan bidra til økonomisk vekst.

– I fleire prognosar blir det no anslåtte at norsk økonomi vil vekse meir i 2021 enn berre for kort tid sidan, sa ho.

Ifølgje Solberg ligg Noreg an til å få eit fall i Fastlands-BNP på 3 prosent i 2020.

(©NPK)