Helsedirektoratet: Kommunane følgjer ikkje opp testkravet ved innreise

– Kommunane opplyser at dei ikkje har oversikt over kven som kjem til kommunen utan å vere testa, fordi dette ikkje kan lesast av innreiseregistreringsskjemaet, skriv Helsedirektoratet i dei siste tilrådingane sine til regjeringa om koronatiltaka.

Då regjeringa innførte obligatorisk test ved grensa, opplyste dei at kommunane skal sjekke at dette blir følgt gjennom stikkprøver av dei som kjem frå utlandet.

For å gjere dette kan kommunane nytte seg av opplysningane som blir gitt i innreiseskjemaa som blir fylte ut ved grensepasseringa.

– Det er eit gjennomgåande inntrykk at ingen eller berre få kommunar har hatt kapasitet til å nytte informasjonen frå innreiseregistreringa. Det inneber at dei verken kan kontrollere gjennomført testing eller at dei innreisande går i karantene, skriv direktoratet.

Ikkje fylt ut skjema

Helsedirektoratet opplyser òg at ein stor del av dei som kjem til grensa, ikkje har fylt ut dokumentasjon for innreise. 20 prosent av dei reisande nyttar elektronisk innreiseregistrering, men den mellombelse papirløysinga blir framleis nytta.

– Papirbaserte skjema må etterregistrerast av Helsedirektoratet, dette krev 50–70 tilsette per dag, heiter det i dei faglege vurderingane.

Då testinga ved innreise frå raude land vart innført frå 2. januar, kunne dei reisande velje om dei ville teste seg på flyplassen eller i kommunen dei dreg til i løpet av 24 timar. Frå måndag av vart dette stramma inn, slik at ein no må teste seg på grensestasjonen og flyplassen.

– Det er kjent at det har vore mange som er registrert med smitte ved grensepassering. Ved Torp flyplass i Sandefjord er det registrert 141 positive av 5792 passasjerar frå utlandet, i hovudsak Baltikum. Dette er alle personar som har komme med attestert negativ test teken siste 72 timar før avreise.

Varierande grad av testing

Statistikken viser at det har vore stor variasjon i kva grad dei innreisande lèt seg teste ved grensepassering. Cirka 55–70 blir testa på Gardermoen, medan 80–100 på dei andre flyplassane, skriv Helsedirektoratet.

Ved veg blir omkring 50 prosent testa ved to av dei største passeringspunkta. Ved det største passeringspunktet blir det til no testa mellom 20 og 30 prosent. Ved hamn blir det testa opp mot 90 prosent av dei som passerer.

Regjeringa bør sjå på strengare tiltak mot importsmitte, meiner Helsedirektoratet, og foreslår å nekte innreise for folk som bur i land med mykje smitte.

Ber regjeringa vurdere innreisenekt

Helsedirektoratet meiner det framleis er utfordringar knytte til kor effektivt grensetiltaka verkar.

– Dette har medført at importsmitte framleis utgjer ei betydeleg utfordring for den nasjonale smittesituasjonen, heiter det i dei faglege råda.

Helsedirektoratet tilrår at regjeringa raskt vurderer meir inngripande tiltak dersom dagens tiltak ikkje er effektive nok.

– Slike tiltak kan vere å nekte innreise i ein kortare periode for personar som har fast tilhald i land med svært høge smittetal, heiter det i tilrådinga.

– Sjølv om tiltaket kan belaste delar av næringslivet som er avhengig av utanlandsk arbeidskraft, vil det på sikt kunne gjere mogleg at dei generelle tiltaka som gjeld befolkninga kan lempast noko på, heiter det vidare.

