Mannen som berga seg ut av den brennande hytta, er far til to av barna som omkom

innenriks

Det var Luise Marie Bang (40), Henning Christian Bang Johansen (15), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Gustav Rane Krogh Hovde (12) og Hedda Madell Bang Winther (10) som døydde i hyttebrannen ved Risøyhamn i Andøy kommune i Vesterålen natt til laurdag, opplyser Nordland politidistrikt.

Namna blir frigitte i samråd med dei pårørande.

Alle dei omkomne høyrde heime i Vågan kommune i Lofoten. Kommunen har sett krisestab.

Ikkje formelt identifisert

Totalt seks personar, to vaksne og fire barn, var i den avsidesliggjande hytta i Kobbedalen på Andøya då det brann natt til laurdag.

Ein mann klarte å komme seg ut av den brennande hytta og måtte springe rundt fire kilometer lettkledd og berrbeint før han kom til huset til eit eldre ektepar i bygda Bjørnskinn der han varsla om brannen.

– Mannen som berga seg ut, er far til to av barna, medan kvinna som omkom, er mor til dei to andre barna, seier politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til NTB.

Han leier politiet i Lofoten og Vesterålen.

Dei omkomne er førebels ikkje formelt identifisert, og skal no obduserast. ID-gruppa til Kripos er involverte i identifiseringsarbeidet.

– Det er ikkje noko som tilseier at dette er noko anna enn det vi har lagt til grunn. Derfor har vi i samråd med dei pårørande valt å gå ut med namna, seier Hagen.

Den overlevande mannen er avhøyrd

Politiet fekk melding om brannen like over klokka 4.30 natt til laurdag. Då nødetatane kom til staden like over klokka 5, var hytta allereie heilt nedbrent.

Mannen vart frakta til sjukehus etter at han varsla om brannen, men vart skrive ut seinare same dag. Han er avhøyrd av politiet, men Hagen ønskjer ikkje å gå inn på kva mannen har forklart.

– Det er naturleg at ein er enormt prega av ei sånn hending, seier han.

Prøver å finne årsaka

Politiet veit førebels ikkje nøyaktig når brannen starta, og dette er no noko etterforskinga skal klarleggje. Kripos jobbar framleis på åstaden for å finne årsaka til brannen.

Hagen er likevel klar på at politiet ikkje trur det har skjedd noko kriminelt.

– Det er ingen mistanke om at dette er noko anna enn ei tragisk ulykke, seier han.