Middelaldrande røykjer mest – unge snusar mest

innenriks

Etter mange år med mindre dagligrøyking tyder mykje på at trenden flatar ut, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Delen som seier at dei røykjer av og til, har lege stabilt rundt 10–11 prosent for menn og 7–9 prosent for kvinner sidan 2010.

Statistikken viser at det er dei eldre aldersgruppene røykjer omtrent som før. 17 prosent av menn og kvinner i aldersgruppa 55 til 64 år røykjer dagleg. For ti år sidan røykte 23 prosent av menn og 20 prosent av kvinner i denne aldersgruppa.

Snusing har auka i utbreiing dei siste ti åra, særleg blant unge menn. 30 prosent av menn i alderen 25–34 år snusar dagleg i 2020. Blant kvinner har snusing vore mest utbreidd blant dei heilt unge kvinnene, 16–24 år. Delen kvinner som snusar er likevel langt lågare enn blant menn med 7 prosent for kvinner og 19 prosent for menn.

Ifølgje SSBs tal svarer 34 prosent at dei drikk alkohol kvar veke, medan 4 prosent seier dei har brukt cannabis dei siste tolv månadene.

