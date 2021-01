No må alle teste seg på grensa

innenriks

Obligatorisk testing på grensa gjeld frå klokka 17 for personar som har opphalde seg i område med karanteneplikt.

Teststasjonen på Oslo lufthamn Gardermoen er no klar til å kunne teste alle passasjerar når dei kjem, opplyser Ullensaker kommune i ei pressemelding. Kapasiteten er fordobla og ved flyplassen kan det no blir tilbode test til over 2.000 passasjerar i døgnet.

– Det har lege i korta at det kunne bli obligatorisk med test på grensa, så vi har førebudd oss på å kunne handtere det, opplyser einingsleiar Elisabeth Nordal i kommunen.

Reisande blir tilbodne i all hovudsak hurtigtestar, med unntak av reisande frå Storbritannia og Sør-Afrika. Her vil den vanlege PCR-testen bli brukt, for å kunne avdekkje kva slags virus dei som testar positivt, er smitta av.

