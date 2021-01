innenriks

Det kom fram under forklaringa til statsministeren for Stortinget måndag at Framstegspartiet tilsynelatande har fått gjennomslag for ønsket sitt om ei kraftigare omstillingsordning for bedrifter i event- og reiselivsbransjen.

– Regjeringa vil forsterke omstillingsordninga for reiselivsbransjen ytterlegare og vil komme med ei eiga utlysing for eventbransjen med underleverandørar, sa Erna Solberg

