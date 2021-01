Raymond Johansen: Ikkje noko som tilseier at vi kan ha store lettar i Oslo

innenriks

Onsdag legg kommunen fram oppdaterte tiltak for hovudstaden.

– Vi vurderer no situasjonen i lys av smittetala og endringane i dei nasjonale tiltaka, og vi vil på ein pressekonferanse onsdag offentleggjere kva tiltak som vil gjelde i Oslo i tida framover, seier Johansen.

Han påpeikar til liks med statsminister Erna Solberg (H) at smittesituasjonen er prega av stor uvisse. Derfor ber han oslofolk om å førebu seg på framleis strenge tiltak dei neste vekene.

– Det er ikkje noko som tilseier at vi kan ha store lettar i tiltaka i Oslo no. Smittetala har i starten av året vore veldig høge, og vi må sjå ein tydeleg nedgang over tid før det blir aktuelt med store lettar. Basert på råd frå dei nasjonale helsestyresmaktene og våre eigne fagfolk vil vi vurdere situasjonen og vurdere om alle tiltaka må førast vidare, eller om det er rom for å gjere nokre justeringar, seier han.

(©NPK)