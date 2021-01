Redd barna vil at tilboda til barn og unge skal opne

innenriks

Redd barna viser til at opne skular er svært viktig for at barn og unge i sårbare livssituasjonar, og at barn som ikkje har det trygt heime, blir fanga opp og blir følgt opp.

Ifølgje organisasjonen er det estimert at dette gjeld opp mot 200.000 barn, og mange av dei vil ikkje bli nådd gjennom kompenserande tiltak.

– Det er heilt avgjerande at regjeringa i tiltaka sine ikkje lèt barn og unge betale prisen ved å ha fleire skular på raudt nivå enn det som er strengt smittevernfagleg nødvendig – for å sende eit signal til befolkninga, seier Monica Sydgård, som er leiar for Redd barnas noregsprogram, i ein e-post til NTB.

Redd barna vil òg at fritidsaktivitetar for barn skal opne opp igjen.

Statsminister Erna Solberg orienterer om koronasituasjonen for Stortinget klokka 12. Klokka 14 held regjeringa ein pressekonferanse.

