Regjeringa opnar for fysisk undervisning for studentar i område med låg smitte

I ei pressemelding måndag opplyser regjeringa at dei tilrår at universitet, høgskular og fagskular held fram med digital undervisning der det er mogleg, men at studentar i område med låg smitte bør få moglegheit til fysisk undervisning i mindre grupper minst éin gong i veka.

– No tyder tala på at smitten flatar ut og då prioriterer vi å opne litt opp for fysisk undervisning for studentane. Føresetnaden for tilrådinga er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglane blir følgde, seier forskings – og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Universitet, høgskular og fagskular bør framleis unngå å gjennomføre større forelesingar.

Det er studiestadene, saman med lokale helsestyresmakter, som skal vurdere kva og kor mange studentar som kan få fysisk undervisning. Institusjonane må òg sørgje for å leggje til rette for dei studentane som har behov for det.

– Vi må nok halde ut litt til før det blir heilt som normalt, men no kan i alle fall endå litt fleire vende tilbake til campus, seier Asheim.

Sidan smittesituasjonen framleis er uviss, er det førebels ikkje mogleg for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltaka som vart innførte 4. januar har hatt tilstrekkeleg effekt.

Derfor kan det bli nødvendig med innstrammingar igjen viss smittetala går i negativ retning.

