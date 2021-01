Siv Jensen ber regjeringa få opp vaksinetempoet

innenriks

Frp-leiaren uttalte at det er ei fallande oppslutning om vaksinestrategien til regjeringa, då ho kommenterte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høies koronaforklaringar i Stortinget måndag.

– Tilliten til strategien er ikkje god nok. Eg meiner det går for sakte og vil be om at regjeringa får opp tempoet, sa Jensen.

Ho seier vaksinasjonen heng tett saman med moglegheita til å gjenopne samfunnet og etterlyste ein gjenopningsstrategi frå regjeringa.

– Det sakna eg i forklaringa. Det var fokus på pengebruk, men det er mange andre ting vi skal vere meir opptekne av no, og det handlar aller mest om å få folk tilbake i jobb. Eg saknar det fokuset, sa Frp-leiaren.

Ho stilte òg spørsmålsteikn ved om nasjonale tiltak er formålstenlege når det er store forskjellar mellom kommunane når det gjeld smitte, og peika særleg på avgjerda om å vidareføre det nasjonale skjenkeforbodet.

