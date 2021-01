Statsministeren: Ser ut til å bli vanskeleg å gjennomføre dei store russearrangementa

innenriks

Det svarte Solberg på eit spørsmål frå NTB under koronapressekonferansen til regjeringa måndag.

– Ei form for russetid trur eg det blir, men dei mange store arrangementa er det vanskeleg å sjå for seg at vi kan gjennomføre på det tidspunktet, seier Solberg.

Ho viste til ein kronikk som det noverande russestyret har skrive, der ungdommane blir oppmoda til å ikkje bidra til smittespreiing framover, nettopp slik at russen skal kunne ha ei eller anna form for russefeiring.

– Det er ein svært god strategi frå russestyret, seier Solberg.