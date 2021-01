To skular i sorg etter at elevar omkom i hyttebrannen

innenriks

Namna på dei fem omkomne vart måndag offentleggjord. Fire av dei omkomne var barn i skulealder. Henning Christian Bang Johansen (15) og Hedda Madell Bang Winther (10) gjekk på Svolvær skole, ifølgje Lofotposten.

– På femte og tiande trinnet står det ein tom pult. Her har vi sett ein blomster, bilete og kondolanseprotokollar, seier rektor Ronnie Maas-Pedersen til avisa.

Skulen har no psykolog og prest tilgjengeleg for dei som har behov for det. På femtetrinnet har skulen også sett inn ekstra lærarar som kjenner elevane, medan også elevane i tiande klasse skal få høve til å prate med vaksne ved behov.

Gustav Rane Krogh Hovde (12) og Mogens Pareli Krogh Hovde (15), som også omkom i brannen, var elevar ved Henningsvær skole.

– Henningsvær skole har mista to elevar. Dette er djupt tragisk, og vi saknar dei begge. Det var to brør som betydde mykje for skulen. Det treffer oss på skulen og i lokalmiljøet hardt. Dagen i dag har vi brukt til å behandle tapet, vere saman, og minnast to medelevar som ikkje lenger er blant oss, skriv rektor ved Henningsvær skole, John Arne Jensen.

