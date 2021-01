innenriks

Dei smitta er i alderen 9 til 64 år. Tre av dei er testa på Flesland, og fire har ukjend smitteveg, opplyser Bergen kommune på nettsidene sine.

Det var 1.027 personar som testa seg i Bergen måndag.

14 nye smitta er tre færre enn snittet for dei to siste vekene. Det er òg åtte færre enn for éi veke sidan.

I alt 4.384 personar har fått påvist smitte i Bergen.

(©NPK)