Dei fleste av dei elleve er knytt til eit smitteutbrot ved Båsmo barneskule.

– Arbeidet med smittesporing har gått føre seg kontinuerleg sidan laurdag formiddag, og går framleis føre seg for fullt. Vi ventar svar på cirka 200 prøver, seier kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana kommune til avisa.

Ho seier at kommunen ventar at talet på personar i karantene vil auke, og at Rana kommune no vurderer behovet for å innføre lokale tiltak.

