Forsvarsmateriell leitar etter IKT-partnar til 16 milliardar kroner

Formålet med eit slikt strategisk samarbeid er å bidra til å oppfylle behovet til forsvarssektoren for effektive, innovative og framtidsretta IKT-tenester, skriv Forsvarsmateriell (FMA) i ei pressemelding.

Vidare blir det opplyst at dette skal bidra til at Forsvaret raskare får tilgang til ny teknologi, og at Forsvaret kontinuerleg dreg nytte av den teknologiske utviklinga.

«Skytjenester er en del av dette. Den strategiske partneren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret», skriv FMA vidare.

– Vi forventar at strategisk partnar skal ta initiativ og bidra til modernisering og kostnadseffektiv utvikling, leveransar, drift og vedlikehald. Den strategiske partnaren vil òg vere ein rådgivar og bidragsytar på fleire nivå i militære øvingar og operasjonar, seier Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT kapasitetar i Forsvarsmateriell.

Verdien av dei samla leveransane er estimerte til opp mot 16 milliardar kroner. Angitt verdi er basert på noverande kostnadsbilete for ein avtaleperiode på ti år.

Forsvarsmateriell har som mål å inngå kontrakt med den nye samarbeidspartnaren innan neste sommar.

