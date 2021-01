Lærarar bekymra for smitte når skulane går til gult nivå

innenriks

– Eg trur ganske mange er engstelege for å bidra til smitte og for å bli smitta sjølv, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

Han representerer 180.000 lærarar ved norske skular og påpeikar at i mange klasserom sit elevane tett, og det er vanskeleg å halde avstand. Nokre lærarar har over 30 elevar i kvar klasse og kan ha fleire klassar i løpet av ein skuledag.

– Det opplevast veldig merkeleg når ein i private samanhengar kan møte opptil fem personar, medan ein i ein jobbsituasjon opplever å ha kontakt med over 100 og kanskje opp mot 200 andre, elevar eller kollegaer, seier han.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) poengterer at grunnen til at regjeringa vel å setje skulane ned på gult nivå, er fordi det er så viktig for barn og unge å vere på skulen. Det blir jobba med å finne andre tiltak for å gjere arbeidsdagen til lærarane tryggare, ifølgje statsråden.

– Mellom anna ser på om vi kan ha litt meir fleksibilitet og litt meir heimeundervisning òg på gult nivå, seier Melby.

