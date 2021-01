Nyheita om norske dødsfall etter vaksinasjon får internasjonal merksemd

innenriks

– Vi forventa jo stor interesse for dette, men interessa vart kanskje endå større enn vi trudde i utgangspunktet. Eg har snakka med NBC, BMJ, eg veit ikkje kven eg ikkje har snakka med, og vorte intervjua på Euronews, seier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

Han har òg vorte kontakta av russisk TV, amerikanske finansinstitusjonar, og ei rekkje medium frå alt frå India til Litauen og Nederland. Også store amerikanske medium som CNN, The New York Times, Fox News og Bloomberg har omtalt saka.

Det var torsdag førre veke at Legemiddelverket melde at dei har undersøkt 13 av 23 melde dødsfall kort som har skjedd kort tid etter vaksinasjon.

Det betyr ikkje at Legemiddelverket er bekymra for at 23 personar kan ha døydd av vaksinen i Noreg. Nyheita har likevel vorte tolka ulikt.

– Når ein vaksinerer store grupper av befolkninga, så er det nøydd til å skje dødsfall i nær tidsmessig avstand til vaksinasjonen, spesielt når ein startar med dei mest sårbare. I dei fleste tilfelle vil nok dette vere heilt tilfeldig samanfall i tid. Men det er viktig at det blir teke alvorleg og sett grundig på, og det er det vi gjer i Noreg, seier Madsen.

(©NPK)