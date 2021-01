Opposisjonen krev styrkt innsats mot importsmitte

innenriks

Den såkalla firarbanden la tysdag fram er ei liste med ni punkt mot importsmitte, som dei krev at regjeringa innfrir.

– Dagens system er fullt av svakheiter. Regjeringa har vore for bakpå, ein har slept beina etter seg etter kvart som smittetala har auka, slo Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol fast på ein hastig samankalla pressekonferanse i Stortingets vandrehall tysdag formiddag.

Styrke testkapasiteten

Dei fire partia krev mellom anna at ordninga med å kunne teste seg i løpet av 24 timar etter at ein har passert grensa, blir fjernast.

Det inneber at testkapasiteten på grensestasjonane blir styrkt betrakteleg og at det blir sikra tilstrekkeleg testkapasitet ved lufthamnene slik at testing kan skje på flyplassen når ein kjem.

Partia ber òg om eit betre kontrollsystem for etterleving av testplikt og karanteneplikt med auka bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

Regjeringa må gi kommunane meir pengar for å få til dette, krev firarbanden.

– For å hindre at dette skal bli eit svarteperspel mellom regjeringa og kommunane, har vi samla oss om fleire tiltak for å få desse systema til å flyte betre, seier ho.

– Allereie i gang

Kor mykje pengar det vil vere snakk om, er opp til Finansdepartementet å rekne ut, seier dei fire partia.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier at regjeringa allereie er i gang med fleire av tiltaka på lista til opposisjonen.

– Det er veldig bra at Stortinget og regjeringa er samde om kor viktig det er å kjempa mot importsmitten. Med denne tiltakslista viser opposisjonen at dei støttar den retninga regjeringa har lagt til grunn i kampen mot importsmitte, seier ho.

Bøteleggje arbeidsgivarar

Firarbanden ber òg regjeringa sørgje for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivarar for arbeidsinnvandrarar dersom arbeidsgivar ikkje kan stille med tilfredsstillande løysingar.

Samtidig krev dei at kontrollen med arbeidsgivarar blir skjerpa, og at det blir innført strenge reaksjonar mot brot på karantenereglar ved import av arbeidskraft. .

– Det er karantenen som er aller viktigast for å stoppe smitten. Vi vil ha strenge reaksjonar mot arbeidsgivarar som sluntrar unna karanteneplikta. Dei må bøteleggjast, seier SVs Nicholas Wilkinson til NTB.

SV, Sp og Ap ber derfor Regjeringa om å styrkje Arbeidstilsynet slik at fleire tilsyn kan gjennomførast.

Frp ville gå lenger

Frps Sylvi Listhaug seier til NTB at tilliten til styresmaktene på dette området er i ferd med å bli nokså tynnsliten. Ho peikar på at partiet hennar har kravd obligatorisk testing på grensa sidan august i fjor.

– Vi synest ikkje at regjeringa har handtert det som går på importsmitte, bra, seier ho.

– Eg trur ganske mange i det norske land er provosert over at vi som bur her må leve under ganske strenge restriksjonar, samtidig som det ikkje er kontroll på grensene og dei som kjem inn i landet, føyer ho til.

Partiet ønskte å gå lenger, men fekk ikkje med seg fleirtalet på tiltak som døgnbemanning av alle grensestasjonar, at utanlandske koronatestar blir avviste og skjerpingar i innreisereglane.

– Men vi er glad for at vi har samla opposisjonen til ein del forslag som går i riktig retning, seier Listhaug.

I tillegg til tiltaka mot importsmitte, samla dei fire partia seg måndag kveld om 24 forslag for å forsterke krisetiltaka under pandemien.