Opposisjonen samd om ni forslag for å styrkje innsatsen mot importsmitte

innenriks

Forslaga blir lagde fram i Stortinget tysdag formiddag.

Partia ber mellom anna regjeringa sørgje for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivarar for arbeidsinnvandrarar der arbeidsgivar ikkje kan stille med tilfredsstillande løysingar, og sikre at det blir ført tilstrekkeleg kontroll med desse.

Dei ber òg regjeringa fjerne ordninga som opnar for å teste seg i kommunen 24 timar etter at ein har kome til landet, og ber om at det blir sikra tilstrekkeleg testkapasitet ved lufthamnene slik at testing kan skje på flyplassen når ein kjem dit.