Politifolk deltok på musikkbingo i Harstad – etterforskinga av saka blir flytta til Tromsø

Harstad kommune har politimeldt utestaden Verftet etter at det vart arrangert musikkbingo der den 29. desember fordi dei meiner utestaden braut smittevernlova under arrangementet.

Kommunen mistenkjer at minst 18 personar vart koronasmitta under arrangementet.

Harstad Tidende skriv at fleire tenestepersonar frå Harstad politistasjon var til stades under arrangementet. Derfor har stasjonssjef Frank Magne Sletten bestemt at den innleiande etterforskinga skal gå føre seg hos Felles straffesaksinntak i Tromsø.

– Det betyr ikkje at vi meiner folka våre har gjort noko gale, men vi ønskjer ikkje at det skal vere nokon tvil om habiliteten i etterforskinga. Det kan godt hende at vi kjem til å stå for etterforskinga, men inntil vidare blir det innleiande arbeidet gjort i Tromsø, seier han.

Sletten vil ikkje seie kor mange som var til stades frå politistasjonen. Han vil heller ikkje kritisere folka sine for at dei var på arrangementet.

– Ingen av folka våre vart smitta. Dei var likevel i karantene inntil det låg føre negativt prøvesvar. Etter at prøvane vart analyserte har dei vore i teneste, seier han.

