Redningsaksjonen og krisehandteringa i Gjerdrum skal evaluerast

– Sjølv om førsteinntrykket er godt, er det alltid viktig å evaluere handteringa av slike hendingar. Justis- og beredskapsdepartementet skal derfor sørgje for at det blir utarbeidd ein rapport for å få fram eventuelle læringspunkt og forslag til å forbetre framtidige aksjonar, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til Romerikes Blad.

Evalueringa skal gjelde tidsrommet frå då politiet fekk melding om skredet natt til 30. desember fram til redningsaksjonen vart avslutta 5. januar. Hovudredningssentralen (HRS) får ansvaret for å utarbeide rapporten.

Frå før er det kjent at det skal utnemnast ei ekstern ekspertgruppe for å finne årsaka til skredet.

Ti personar omkom i kvikkleireskredet som ramma Ask i Gjerdrum i romjula. Sju av personane er funne og identifiserte, medan hjelpemannskapa framleis leitar etter dei tre siste i skredområdet.

Politiet og brannvesenet helser evalueringa velkommen. I tillegg til evalueringa til Hovudredningssentralen har både brannvesenet og politiet sett i verk sine eigne interne evalueringar.

