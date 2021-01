104 av 148 Ap-ordførarar vil ha SV med i regjering

innenriks

Det viser ei rundspørjing Nationen har gjort blant dei 148 Ap-ordførarane.

104 av ordførarane vil ha SV med i ei regjering saman med Ap og Sp, medan berre sju av Ap-ordførarane seier dei ønskjer å sitje i ein topartiregjering med Ap og Sp. Seks seier at dei er usikre eller ikkje har noka oppfatning, medan 29 ikkje har svart.

Tore O. Sandvik, Ap-fylkesordførar i Trøndelag, gjekk i Klassekampen førre veke inn for at partiet – ved mangel på eit fleirtal saman med SV og Sp og dermed behov for støtte frå Raudt eller MDG – skal droppe samarbeid med SV og danne ei mindretalsregjering med Sp.

