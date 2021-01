12 nye koronatilfelle i Drammen

innenriks

Sju av dei smitta er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, medan smittevegen er ukjend for dei fem andre.

– Etter ein del dagar med få smittetilfelle med ukjend smitteveg, ser vi i dag at nesten halvparten ikkje kan sporast tilbake til kjent smitte. Det kan vere tilfeldig at vi får så mange på éin dag, men ukjend smitteveg er noko som bekymrar oss, seier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

– Viss vi ser mange tilfelle med ukjend smitteveg over tid, så er det eit teikn på at det er mykje smitte ute i samfunnet som vi ikkje har oversikt over, seier Johannessen.

Dei siste 14 dagane er det påvist 191 nye smittetilfelle i Drammen.

Sidan byrjinga av mars har 2.278 personar busette i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personar har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

