Arendal kommune opnar for alkoholservering til maten

innenriks

Det var kriseleiinga i kommunen som onsdag morgon tok avgjerda om å følgje Stortingets vedtak frå tysdag ettermiddag.

– Arendal kjem til å følgje Stortingets vedtak. Hovudgrunngivinga er lågt smittetrykk i kommunen, seier ordførar Robert Cornels Nordli (Ap) til Agderposten.

Det blir dermed tillate med alkoholservering ved borda i samband med servering av mat.

Tvedestrand kommune ser òg ut til å følgje etter.

– Vi hadde akkurat ein prat med kommunedirektøren her no, som skal ta ein runde med kommuneoverlegane. Eg kan med stor tryggleik seie at Tvedestrand òg kjem til å følgje stortingsfleirtalet, seier ordførar Marianne Landaas (H) til avisa.

