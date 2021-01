Fleire byar opnar skjenkjekranene, men ikkje Oslo

innenriks

Etter at Stortinget køyrde over regjeringa og bad dei opne for alkoholservering til maten i kommunar med lite smitte, har fleire kommunar vore raskt ute med å tillate skjenking igjen.

Arendal kommune opnar kranene fredag. Kranene blir òg mellom anna opna i Kristiansand, Sandefjord, Moss, Hammerfest og Sør-Varanger kommune.

Helseministeren varsla at dei nye nasjonale reglane inneber skjenkjestopp ved midnatt, og det er ikkje lov å sleppe inn gjester etter kl. 22.00. Endringa trer i kraft natt til fredag.

I Trondheim har smittetala betra seg mykje dei siste vekene etter det store utbrotet før jul. Torsdag morgon behandla formannskapet nye koronareglar og vedtok å opne for skjenking innanfor dei nasjonale reglane, men med skjenkjestopp klokka 22 i staden for midnatt.

Framleis skjenkjestans i Oslo

Byrådet i Oslo heldt pressekonferanse klokka 13. Der vart det klart at skjenkjestoppen i hovudstaden held fram.

– For Oslo ligg denne linja fast: Når vi opnar opp, vil vi prioritere barn og unge. Skal vi opne opp for skjenking, må smittetala meir ned. Det har eg stor tru på at vi kan få til dei kommande vekene, sa byrådsleiaren i Oslo, Raymond Johansen (Ap)

I Bergen vedtok byrådet i eit møte onsdag ettermiddag å oppheve skjenkjestoppen.

– Vi har lågt smittetrykk i Bergen no, og byrådsvedtaket er i tråd med innspela dei har fått av meg. Eg ser på smitterisikoen som låg så sant smittevernreglane blir følgde, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

I Stavanger har dei enno ikkje bestemt seg, men saka skal behandlast på eit formannskapsmøte fredag.

– Vurderinga mi er at Stavanger framleis har for høg smitte, men om tala held fram med å søkke, kan det bli ei svært varsam opning for alkoholservering også i Stavanger. Om formannskapet meiner situasjonen tilseier ei slik moderat justering allereie fredag, må vi sjå det an, skriv stavangerordførar Kari Nessa Nordtun i ei tekstmelding til Aftenbladet.

I nabokommunane Sandnes, Sola og Randaberg blir skjenkjestoppen ført vidare.

– Fornuftig

I Bodø har dei allereie bestemt at kranene skal opnast i tråd med dei nye nasjonale retningslinjene.

– Det synest vi er fornuftig, seier rådmann Rolf Kåre Jensen til NTB.

Saman med ordførar Ida Maria Pinnerød (Ap) sende han førre veke eit brev til regjeringa, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og bad dei om å fjerne skjenkjeforbodet, slik Stortinget no har sørgt for.

– Det var ikkje eit nødvendig tiltak. Med all respekt for styresmaktene sentralt, så meiner vi at vi har god smittefagleg kompetanse lokalt, og at vi klarer å handtere dette godt sjølve, seier Jensen, som påpeikar at serveringsbransjen ikkje kan klandrast for dei smittetilfella som har vore i Bodø.

– Dei har opptredd heilt i tråd med dei retningslinjene dei har fått, og det skal dei ha honnør for.

I Tromsø sa ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) tysdag kveld at han trur på snarleg ølservering. I Tromsø er det inga kommunal forskrift om skjenkjestans, og det er låg smitte.

Mot framleis skjenkjestopp i storkommunane rundt Oslo

I dei største kommunane rundt Oslo ser det ikkje ut til å bli ølservering med det aller første, men i Frogn kommune blir skjenkjestoppen likevel oppheva fredag, ifølgje NRK.

Kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune seier at kommunen har ei forskrift om skjenkjestopp som gjeld inntil ho blir oppheva.

Det er eit ordinært formannskapsmøte i Bærum onsdag 27. januar, men det er ikkje gitt at forskrifta blir oppheva.

Onsdag formiddag er det formannskapsmøte i Lillestrøm kommune. Der skal politikarane mellom anna vurdere om fritidsaktivitetane for barn og unge skal opnast opp igjen, men ei oppheving av skjenkjestoppen er førebels ikkje aktuelt, ifølgje kommunedirektøren.

– Lillestrøm kommune har forskriftsfesta skjenkjestopp i kommunen vår, og eg har derfor ikkje innstilt på å oppheve denne, skriv kommunedirektør Trine Wikstrøm i ei tekstmelding til NTB.

Også Drammen har lokal forskrift med skjenkjestopp. Den skal formannskapet i kommunen vurdere tysdag.

– Innstillinga mi er ikkje klar før måndag. Vi vil basere den på heilt oppdaterte smittetal og sjå dette i samanheng med eventuelle andre endringar i forskrifta, skriv kommunedirektør Elisabeth Enger i ei tekstmelding til NTB.

