Johansen meiner kommunane klarer å vurdere skjenkestopp sjølv

innenriks

– Eg har stor forståing for at Stortinget oppheva den nasjonale skjenkestoppen, og overlét ansvaret til kommunane, seier Johansen (Ap) i ein e-post til NTB.

Han meiner kommunane har god oversikt over smitten og kva tiltak som kan fungere best, og at dei dessutan får råd og rettleiing frå helsestyresmaktene.

Strenge, nasjonale tiltak i område med lite smitte undergrev heile koronahandteringa, meiner han.

– Det er viktig at koronatiltaka har legitimitet og folkeleg oppslutning. Derfor må tiltaka heile tida tilpassast det lokale smittetrykket, seier byrådsleiaren.

Klokka 13 legg Johansen fram kva tiltak som skal gjelde framover i hovudstaden. Der blir det òg kjent om skjenkestoppen framleis skal gjelde i Oslo.

