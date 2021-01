Klar nedgang i registrerte smittetilfelle førre veke

innenriks

Andelen smitta var høgast i aldersgruppa 20–39 år og 13–19 år, men han gjekk ned i alle aldersgrupper. Smitten gjekk òg ned i alle fylka i landet.

I vekerapporten sin for veke 2 opplyser Folkehelseinstituttet at nedgangen i melde smittetilfelle kan vere eit resultat av dei forsterka smitteverntiltaka som vart innførte på nyåret.

FHI skriv i rapporten at smittespreiinga har falle jamt sidan 4. januar, med eit gjennomsnittleg reproduksjonstal (R-tal) på 0,7. Det betyr at kvar smitta person i gjennomsnitt smittar 0,7 personar.

Færre testa seg

Det var ein nedgang på 29 prosent i talet på personar som vart testa førre veke samanlikna med veka før.

Andelen positive blant dei som vart testa, gjekk òg ned – frå 2,5 prosent i veke 1 til 2,2 prosent i veke 2.

FHI følgde siste veka opp smittesituasjonen i Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Bardu i tillegg til nærare 35 utbrot og hendingar.

I rapporten skriv Folkehelseinstituttet også at virus som truleg er litt meir smittsamt, i veke 1 gav eit smitteutbrot ved Drammen sjukehus. Elles er det tre undergrupper av viruset som no er dei mest utbreidde i Noreg.

Det er så langt påvist 33 tilfelle av den engelske virusmutasjonen i Noreg og eitt tilfelle av den sørafrikanske virusvarianten. Alle er direkte importtilfelle eller nærkontaktar til desse.

Høgare utanlandssmitte

Folkehelseinstituttet skriv at overvakingsdataa indikerer at talet på og andelen smitta i utlandet har vore høgare dei siste to vekene enn i vekene før.

Årsaka er truleg innreise etter jule- og nyttårsferie og innføring av obligatorisk testing ved innreise.

Vidare kjem det fram i rapporten at 43 prosent av dei registrerte koronatilfella førre veke er blant utanlandsfødde, og blant nye pasientar innlagde på sjukehus var 48 prosent fødde utanfor Noreg.