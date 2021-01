innenriks

Vedtaket i formannskapet var einstemmig, og framover blir det skjenkestopp frå klokka 22 på ete- og skjenkestader i Trondheim.

Det var ikkje overraskande at dette vart vedteke. Allereie før møtet skreiv Adresseavisen at det var fleirtal for å opne for skjenking innanfor dei nasjonale reglane.

I Trondheim har smittetala betra seg mykje dei siste vekene etter det store utbrotet før jul.

