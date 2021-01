Norsk ostekvote godkjend i WTO

innenriks

Blant dei norske forpliktingane i Verdshandelsorganisasjonen (WTO) er ein importkvote for ost på 2.480 tonn til EU. Denne er no endra etter at Storbritannia har gått ut av EU.

Av kvoten er 299 tonn tildelt Storbritannia. EUs ostekvote til Noreg er tilsvarande redusert med 299 tonn.

– For regjeringa er det viktig å ta vare på sensitive norske landbruksinteresser. Regjeringa har over litt tid arbeidd for å få delt ostekvoten mellom EU og Storbritannia. Eg er glad for at denne oppdelinga no er på plass, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

Oppdelinga er godteken av EU for dei importkvotane som er bundne i WTO.

