Norske bedrifter har spart milliardar på digitale møte

innenriks

Ifølgje Simployer har fleire bransjar sparte store summar på redusert reiseaktivitet ved å flytte fysiske møte til digitale plattformer.

– Simployers anslag tyder på at reiseaktiviteten i arbeidslivet er redusert med nesten 40 prosent i 2020 samanlikna med 2019, seier Simployers økonomirådgivar Espen Øren.

Det betyr store innsparingar.

Selskapet har sett på tala norske arbeidsgivarar har innrapportert i a-meldinga, som diett (kostgodtgjersle) og kilometergodtgjersle. Det gir eit bilete på kor stor nedgangen i jobbreiser har vore.

Utvikling frå 2019 til 2020 viser at nedgangen i utbetalt diett for overnattingsreiser var 45 prosent, medan nedgangen i utbetalt diett for dagsreiser og utbetalt kilometergodtgjersle for bil var på høvesvis 39 og 30 prosent.

Totalt sett gir det ei innsparing på 2,76 milliardar kroner for desse tre ytingane åleine, ein reduksjon på rundt 36 prosent.

Ifølgje Simployer inneheld ikkje reknestykket utgifter til til dømes flyreiser og andre utgifter som arbeidsgivar dekkjer skattefritt direkte eller på bakgrunn av bilag frå den tilsette.

Reknar ein med reduksjonen i slike utgifter, er det grunn til å anta at det sparte beløpet blir mangedobla, opplyser selskapet.

(©NPK)