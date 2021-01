innenriks

– Heile besetninga i karantene. Den tel mellom 130 og 150 personar, opplyser talsperson Michel Hayes i Forsvaret til Bergens Tidende.

Fregatten KNM Fridtjof Nansen ligg til kai ved hovudbasen til sjøforsvaret Haakonsvern i Bergen. Det er risiko for at fleire kan ha vorte smitta, ifølgje Hayes.

– Vi har igangsett smittesporing for å kartleggje smitteveg og nærkontaktar. No testar vi breitt for å få god oversikt over situasjonen, seier Hayes.

