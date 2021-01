Redningsaksjonen på Gjerdrum skal evaluerast

innenriks

– Sjølv om førsteinntrykket er godt, er det alltid viktig å evaluere handteringa av slike hendingar. Justis- og beredskapsdepartementet skal derfor sørgje for at det blir utarbeidd ein rapport for å få fram eventuelle læringspunkt og forslag til å forbetre framtidige aksjonar, seier justisminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding onsdag.

Evalueringa skal gjelde tidsrommet frå då politiet fekk melding om skredet 30. desember fram til redningsaksjonen vart avslutta 5. januar.

Hovudredningssentralen vil få ansvaret for å utarbeide rapporten.

Ti personar omkom i skredet. Sju av dei er funne og identifisert, medan søk etter dei tre andre omkomne held fram.

Ni bygg med i alt 31 bueiningar og seks garasjehus vart tekne av skredet. I tillegg vart rundt tusen personar evakuerte frå området.

