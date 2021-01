Regjeringa vil ha aldersgrense på kosmetiske inngrep

innenriks

– I dag er det nærast lovlause tilstandar i denne bransjen. Det er på høg tid at det blir stilt kompetansekrav til dei som utfører desse inngrepa, seier Lønseth i ein e-post til NTB.

For å motverke kroppspress blant barn og unge foreslår regjeringa mellom anna å innføre 18 års aldersgrense for visse inngrep, strengare reglar for marknadsføring og tydelege kompetansekrav.

– Useriøse aktørar skal ikkje sove trygt om natta. Feilbehandling av kosmetiske inngrep kan gi store biverknader og seinskadar, seier Lønseth.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) meiner altfor mange barn og unge blir utsette for skjønnheitsideal som gjer at dei vil endre friske, sterke og flotte kroppar.

– Slike kroppsideal kan gjere barn og unge sjuke. No set vi ned foten og strammar inn regelverket, seier Høie i ei pressemelding.

– Regjeringa jobbar òg med eit lovforslag om å merke retusjert reklame, og det er innført etiske retningslinjer for bloggbransjen, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

