SV krev plan for å redde festivalane i sommar

Partiet la onsdag eit forslag om dette fram i Stortinget.

– Det er bekymringsverdig at regjeringa ikkje ser ut til å ha ein plan for ulike scenario, og at utfordringane knytte til covid-19 framleis blir handterte som om dei er akutte, heiter det i forslaget.

SV viser til at Danmark allereie no planlegg for gjennomføring av konsertar og festivalar i sommar.

Forslaget blir støtta av Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Frp, ifølgje Aftenposten. Saman har dei fire partia fleirtal.

Både Frp og Ap har stilt skriftlege spørsmål kulturminister Abid Raja (V) og bede om eit vegkart for gjenopning av kulturlivet.

Raja har på si side bede om litt tid, skriv Aftenposten. Han vil ikkje seie til arrangørane at dei kan satse på ein normal festivalsommar, for så å måtte skuffe dei seinare.

Forslagsstillarane ønskjer regjeringa skal lage ein plan A, med hjelp frå kulturlivet sjølv, som skal vise korleis ein kan opne igjen når smittesituasjonen tillèt det.

I tillegg ønskjer opposisjonen ein plan B, som skal vere ein beredskapsplan for andre scenario. Dette vil gi arrangørane meir føreseielege vilkår.

Forslaget skal no behandlast i Stortinget og kan tidlegast bli avgjort i starten av februar.

