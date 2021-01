Sandnes, Sola og Randaberg held på skjenkeforbodet

innenriks

Årsaka er at smittetrykket i regionen er høgt, og at kommuneoverlegane meiner det er for tidleg å opne opp for skjenking.

– Sjølv om smittenivået er nedovergåande, er regionen vår framleis blant dei områda i Noreg med mest smitte. Derfor vel vi førebels å halde på skjenkeforbodet. Men dersom den nedovergåande trenden i talet på smittetilfelle held fram, er vi innstilte på ei gradvis gjenopning av samfunnet, seier dei tre ordførarane i ei pressemelding.

Det vil bli gjort ein ny gjennomgang av situasjonen måndag 25. januar.

