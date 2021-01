Utrekning: Ein sjukepleiar kan berre kjøpe 1 av 40 bustader i Oslo

innenriks

Dette kjem fram når indeksen for andre halvår 2020 blir presentert onsdag, skriv Klassekampen.

– Det viser at bustadprisane er for høge. Heile det sentrale Austlandet er på veg til å bli for dyrt, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sjukepleiarindeksen måler kor stor del av dei omsette bustadene ein singel spesialsjukepleiar med ti års ansiennitet – og dermed ei lønn på nærare 580.000 kroner – får finansiering til å kjøpe. Med i utrekninga er òg ein eigenkapital på 450.000 kroner og eit lågt studielån.

Sjukepleiaryrket er eigna fordi inntekta representerer ei typisk god norsk inntekt og har låge konjunktursvingingar.

Situasjonen har vorte verre sidan første halvår i fjor, då sjukepleiarindeksen låg på 3,1.

Situasjonen er ganske annleis utanom Oslo-området. Indeksen viser at ein sjukepleiar kan kjøpe rundt ein tredel av bustadene i Trondheim, Bergen og Stavanger, skriv Klassekampen.

– I realiteten er svært mange vanlege folk stengde ute frå eigedomsmarknaden i Oslo, seier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

(©NPK)