Delen gifte fell vidare – stadig fleire er sambuarar

innenriks

Av dei 65 prosentane som opplyser at dei lever i samliv, seier 30 prosent at dei er sambuarar. Resten er gifte. Delen sambuarar har stige med rundt 10 prosent dei siste tiåra og har aldri vore høgare. Delen gifte har vore jamt fallande i same periode, melder SSB.

Av heile befolkninga mellom 16 og 79 år er delen sambuarar på omtrent 19 prosent. Det er òg ein auke i delen som ikkje levde i samliv i treårsperioden 2017–2019.

Delen sambuarar er størst i aldersgruppene 25–29 år og 30–34 år med høvesvis 38 og 37 prosent, medan han blir lågare med aukande alder og er lågast i dei aller eldste aldersgruppene.

Samtidig auka delen som ikkje er i samliv for alle dei tre aldersgruppene under 30 år. Størst auke for dei som ikkje lever i samliv finn vi i aldersgruppa 25–29 år, der auken var på omtrent 5 prosentpoeng.

(©NPK)