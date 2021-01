I dag treffer ekstremvêret Frank Nord-Noreg

innenriks

Frå torsdag ettermiddag er det meldt storm frå aust og søraust med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund, varslar Meteorologisk institutt.

Dei ekstreme vindkasta er venta i Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. Også i Namdalen i Trøndelag er det venta svært kraftig vind.

– Farleg å vere utandørs

I Nordland, der ekstremvêret er venta å starte ved 13-tida, førebur politiet og andre nødetatar seg på uvêret. Dei ber folk sikre lause gjenstandar og halde seg heime.

– Torsdag og fredag er ikkje tida for å dra på fjellet eller ta ein tur ut med båten. Hald dykk heime til uvêret har passert, seier politimeisteren i Nordland, Heidi Kløkstad, i ei melding frå Statsforvaltaren.

I farevarselet heiter det at det vil vere farleg å vere utandørs.

– Det blir venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, skog og straumnett, står det i varselet.

Dei får namn

Meteorologisk institutt gir namn til ekstremvêr i Noreg. Lista blir sett opp på førehand og følgjer alfabetet. Jente- og gutenamn blir brukt annankvar gong.

Siste ekstremvêr i Noreg var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høg vasstand i Agder, på delar av Vestlandet og Møre og Romsdal. I januar i fjor hadde vi ekstremvêret Didrik som også omfatta ekstremt høg vasstand.

Denne gongen har ekstremvêret altså fått namnet Frank.

Mykje snø i Sør-Noreg

Eit stormsenter over Nordsjøen torsdag gir òg frontar inn mot Sør-Noreg. Dette vil føre med seg mykje og til dels tung snø, og i tillegg får òg denne landsdelen sterk vind. Nettselskapet Elvia opplyser at dei har auka beredskapen for å kunne sikre straumleveransane.

Denne vêrtypen inneber utfordringar for straumforsyninga, med risiko for trefall over linjer, skadar på utstyr og stor snø- og islast på linjene. Folk blir bedne om å halde seg unna linjer som har blåse ned.

– Vi rår på det sterkaste folk mot å gå i nærleiken av linjer som heng lågt eller ligg på bakken. Det kan vere straumførande leidningar, og berøring kan medføre livsfare, seier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia

Fjellovergangar stengt

Natt til torsdag påverka vêret fleire fjellovergangar i Sør-Noreg.

Riksveg 13 Vikafjellet og fylkesveg 50 Hol-Aurland var stengd, medan det var kolonnekøyring på riksveg 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell, ifølgje Vegtrafikksentralen vest.

I Nordland kjem E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengd mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uvêr. Vegvesenet understrekar at stenginga kan blir utvida både før og etter desse tidspunkta viss vêret tilseier det.

