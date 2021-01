Mann arrestert etter knivstikking på Skjetten

innenriks

Mannen som er knivstukken, skal ikkje vere livstruande skadd, opplyser Aust politidistrikt på Twitter.

– Det er to menn i 20-åra som har hatt ein krangel. Dette har resultert i at den eine har fått knivskadar i ansiktet og i ein arm. Den skadde er frakta til Oslo universitetssjukehus Ullevål for behandling, opplyser operasjonsleiar Finn Håvard Aas i Aust politidistrikt til Romerikes Blad.

Ifølgje politiet er ein mann arrestert. Det var ifølgje avisa ein tredje familiemedlem som varsla politiet om knivstikkinga i 11.30-tida.

