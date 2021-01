Noregs Bank held styringsrenta på null prosent

innenriks

Norsk økonomi er hardt ramma av koronapandemien og lir under eit kraftig økonomisk tilbakeslag. Det er stor uvisse om kvar utviklinga går framover. Rentekomiteen har derfor komme til at styringsrenta skal haldast i ro til det er klare teikn til at forholda i økonomien blir normalisert.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli liggjande på dagens nivå ei god stund framover, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utviklinga har stort sett vore slik prognosane i Pengepolitisk rapport i desember tilsa, poengterer han. Der kjem det fram at renta truleg vil liggje på dagens nivå i over eitt år framover.

Smitteauke bremsar

Etter fleire månader med oppgang i norsk økonomi, fall aktiviteten igjen mot slutten av fjoråret. Bustadprisane har stige vidare. Inflasjonen er litt for høg, men sterkare kronekurs sidan mars og utsikter til låg lønnsvekst tilseier at han vil minke framover.

– Gjeninnhentinga i økonomien blir no bremsa av den auka smitten og strengare smittevern. Samtidig har vaksinasjonen komme godt i gang, og den økonomiske veksten blir venta å ta seg opp utover i 2021, seier Olsen.

Rentebanen frå desember tilseier at renta frå første halvår i 2022 gradvis aukar etter kvart som aktiviteten nærmar seg eit meir normalt nivå. I rentebanen blir det anslått totalt fire renteaukar i 2022 og 2023, to kvart år.

Danske Bank meiner på si side at renta blir sett opp allereie i september i år. Banken grunngir det med at Noreg og dei fleste europeiske land, og dessutan USA, vil ha vaksinert ein tilstrekkeleg del av befolkninga første halvår.

Låge lånerenter

Den rekordlåge styringsrenta vil medføre at utlånsrentene òg blir svært haldne låge i ei god stund framover, poengterer Norges Eiendomsmeglerforbund. Meklarane ventar «ein sterk start på bustadåret 2021».

– Dette påverkar kjøpekrafta til hushalda, og vi må forvente eit tilsvarande høgt prisnivå på bustader i åra som kjem, seier administrerande direktør Carl O. Geving.

Norske Boligbyggelag (NBBL) meiner sentralbanken burde signalisert at renta kan komme raskare opp.

– Den underliggjande etterspurnaden i norsk økonomi er høg, noko vi ikkje minst ser i bustadmarknaden, seier sjeføkonom Frengstad Bjerknes.