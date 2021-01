Norwegian tek av på børsen etter positive signal frå regjeringa

innenriks

Like etter opning har Norwegian-aksjen stige med rundt 13 prosent og er børsens mest omsette aksje dei første minutta.

Det kjem etter at næringsminister Iselin Nybø (V) torsdag morgon sa at regjeringa er positiv til den nye planen selskapet nyleg la fram for å sikre vidare drift. I planen legg selskapet mellom anna opp til å leggje ned langdistansesatsinga si.

– Norwegians nye forretningsplan inneber kraftige grep i gjeldsstrukturen og tilførselen til selskapet av 4–5 milliardar kroner i frisk kapital. Planen verkar meir robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss no positive til å bidra, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Også hovudindeksen på Oslo Børs stig til nye høgder torsdag morgon. Etter ein snau halvtime ligg hovudindeksen på like rundt 1008 poeng, som er ein oppgang på 0,5 prosent. Det er òg det høgaste nivået på Oslo Børs nokosinne.

