Ny smittevernoverlege på plass i Bergen

innenriks

Torsdag starta Frank van Betten som ny smittevernoverlege i Bergen. På ein pressekonferanse same dag fortel helsebyråd Beate Husa (KrF) at ho ventar klare råd om pandemi-handteringa i kommunen, og at van Betten blir del av kriseleiinga i kommunen.

– Eg kan ikkje love at byrådet til punkt og prikke vil følgje alle råda dine. Det er noko som kallast politisk rasjonal og politisk handlingsrom. Vi skal ha jamlege møte, og dersom vi etablerer kriseleiing, skal du vere med der. Og dersom det blir aktuelt med påbod og forskrifter, vil du bli teken med på råd, seier Husa, ifølgje Bergensavisen og Bergens Tidende.

Torsdag melde Bergen kommune at det var registrert elleve nye koronasmitta sidan den førre rapporten. Fire av tilfella er importsmitte. Dei smitta er mellom 25 og 73 års alder. Fem bebuarar og elleve tilsette ved sjukeheimen til kommunen har no fått påvist koronasmitte.

I slutten av november sa dåverande smittevernoverlege Karina Koller Løland opp jobben i protest etter berre åtte månader i stillinga. Løland var aldri del av den inste kriseleiinga i kommunen, og syntest det var vanskeleg å gjere jobben sin på ein effektiv måte.

Den 3. desember hadde alle tilsette ved kontoret til kommuneoverlegen i Bergen sagt opp stillingane sine. Den 11. desember gjekk Brita Øygård av som direktør for helseetaten i kommunen «for å gi etaten nødvendig arbeidsro».

Det er framleis ikkje klart kven som blir van Bettens sjef, sidan stillinga som kommuneoverlege er ledig.

Frå 15. desember var Egil Bovim mellombels smittevernoverlege i kommunen.

