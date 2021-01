Bergen håpar på å starte massevaksinasjon i februar

innenriks

– Det er uvisse knytt til vaksineleveransar, men oppgåva vår er å vere klar når vaksinen kjem, sa helsebyråd i Bergen, Beate Husa på ein pressekonferanse fredag.

Ho seier Folkehelseinstituttet forventar ein stor leveranse av vaksinen AstraZeneca i februar, og at kommunen no førebur seg på å få mange dosar.

– Vi jobbar derfor med planlegging av storstilt vaksinasjon tidlegare enn det vi var forespegla. Nokon kallar det massevaksinasjon, men det vil framleis ikkje vere fritt fram for alle som ønskjer å få vaksine enno. Det vil framleis vere prioriterte grupper som får vaksinen, sa Husa.

– I Bergen reknar vi med at frå midten av februar skal vi klare å vaksinere ein firedel av innbyggjarane i kommunen på to veker. Det vil i så fall innebere at vi har komme så langt i prioriteringsrekkjefølgja at vi innan to veker kan vaksinere 26.000 risikopasientar og 34.000 personar mellom 60 og 79 år, sa Husa.

Så langt er 1.599 bebuarar og 56 tilsette ved sjukeheimane i Bergen vaksinerte med første dose av koronavaksinen.

Husa la til at sjølv om vaksinasjonen er i full gang, vil det framleis bli ei stund å vente for mange før det er turen deira til å få vaksine.

– Vi må vere tolmodige. Og i ventetida er det veldig viktig at vi følgjer smittevernråda slik at smitteutbrot ikkje vanskeleggjer gjennomføringa av vaksinasjonen.

