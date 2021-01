Høgaste tal på drap på sju år i Noreg

innenriks

Til saman 34 gjerningspersonar vart sikta for drap i fjor – 30 menn og fire kvinner. Ingen av dei er så langt dømde, viser Kripos' årlege statistikk.

Av 31 drapsoffer er 16 menn og 15 kvinner. Dei fleste drapa i Noreg skjer i private heimar og i dei fleste sakene er det ein relasjon mellom gjerningsperson og offer. I halvparten av sakene vart kniv brukt som drapsvåpen.

Tre av drapssakene som vart etterforska av politiet var dobbeltdrap, viser oversikta.

– Drapstala i Noreg held fram med å halde seg låge samanlikna med nabolanda våre, seier leiar Vibeke Syversen for valdsseksjonen i Kripos.

Kripos-oversikta strekkjer seg 30 år tilbake i tid, og viser at sjølv om 2020 var det verste drapsåret på sju år, blir det gjennomgåande færre drapssaker årleg her i landet. Syversen poengterer overfor NRK at i eit tiårsperspektiv ligg 2020 på gjennomsnittet. Ho vurderer utviklinga i fjor som ein naturleg variasjon.

– For Noreg ser vi ein svakt dalande trend for drapssakene, seier ho.

