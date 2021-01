Hausten 2020 fekk 9.500 elevar færre undervisningstimar enn dei hadde krav på

innenriks

Litt over 10 prosent av elevane som er tildelte timar med spesialundervisning, 5.102 barn, fekk færre timar enn normalt i haust. Blant dei 4.433 elevane som var tildelte særskild språkopplæring mista 11 prosent av dei timar. Det viser nye tal frå Utdanningsdirektoratet.

– Ein kan aldri vere fornøgd når fleire tusen barn ikkje har fått timane dei har krav på, og for dei kan det å miste undervisning ha mykje å seie, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til VG, som omtalte tala først.

Melby understrekar likevel at det har vore ei prioritering i skulane.

Våren 2020 fekk over 14.000 elevar for lite spesialundervisning, og Melby påpeikar forbetringa. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) er òg glad for utviklinga, men seier at tala bør bekymre politikarane.

– Det er spesielt alvorleg at så mange framleis ikkje får spesialundervisninga dei har krav på, og dette stadfestar at det er dei mest sårbare barna som blir taparane i unntaksskulen, seier Solberg til VG.

